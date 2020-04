Confartigianto: «Riaprire subito bar e ristoranti in Umbria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tra i primi a protestare contro il Dpcm Conte Confartigianato: «Paradossale e deleterio per l’economia regionale il fatto che l’Umbria, la regione con la minore incidenza del contagio, sia del tutto indifferente e in atteggiamento passivo di fronte alle iniziative praticamente di tutte le regioni del nord e del centro che stanno cercando una strada autonoma per rispondere alle esigenze economiche di riapertura in piena sicurezza delle attività.I danni che ogni ora si producono alla rete delle imprese umbre sono impressionanti e stanno ponendo una ipoteca sul nostro futuro. Occorrono interventi e certezze per anticipare le riaperture di tutte le attività umbre in sicurezza.Invece non otteniamo risposte nemmeno sulle questioni più semplici».Confartigianato in Umbria ha richiesto alla presidente della giunta regionale Donatella Tesei, un'ordinanza per riattivare da subito, quindi prima del previsto 4 maggio l'attività di vendita per asporto da parte di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie: ordinanze di questo tipo sono già in vigore in Toscana, Marche, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, tutte regioni che hanno una incidenza del contagio superiore rispetto all’Umbria.