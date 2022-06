Confartigianato, le aziende dell'agroalimentare sfidano i mercati internazionali

PERUGIA - Confartigianato Umbria scommette sull'internazionalizzazione, da qui il progetto “Exquisite Italian Taste”, che all’indomani della pandemia punta a sostenere le aziende del settore agroalimentare verso i mercati internazionali, europei ed extra europei. L’evento è realizzato in collaborazione con l'Agenzia Ice, Artigiancassa e Confexport e con il patrocinio del Comune di Spoleto e della Camera di Commercio dell’Umbria e vedrà la partecipazione di 27 buyers, provenienti tra gli altri Paesi da Canada, Regno Unito e India che nella splendida cornice del complesso monumentale di San Nicolò a Spoleto, incontreranno oltre 40 aziende locali del settore.

L’iniziativa è in programma per la giornata del 6 giugno, con un’appendice il giorno seguente dedicata alle visite aziendali. «Un evento di grande importanza - spiegano da Confartigianato - che intende agevolare le aziende ad estendere la propria attività verso importanti mercati esteri, e contemporaneamente promuovere il nostro territorio». La giornata sarà articolata prevedendo specifici momenti degustativi, distinti per tipologia di prodotto, al fine di esaltare le specificità di ogni singola azienda.

«Questa importante iniziativa, volta a favorire l'incontro e la conoscenza diretta fra le nostre realtà produttive di eccellenza e potenziali clienti provenienti da aree di mercato di estremo interesse - spiega il presidente di Confartigianato Umbria Mauro Franceschini - assume un significato più ampio e completo se si considera che essa nasce dalla sempre più consolidata collaborazione fra Confartigianato ed Agenzia Ice. Siamo lieti di constatare come nell’ambito di tale partenariato il ruolo di Confartigianato Imprese Umbria sia divenuto assolutamente rilevante, rappresentando un punto di riferimento sia a livello progettuale che organizzativo, e le numerose iniziative che periodicamente riusciamo a realizzare, coinvolgendo un numero significativo di imprese, ne sono la dimostrazione più efficace».