Confapi Umbria, «Vaccini in fabbrica, ora la Regione passi ai fatti»

Prima l'appello, poi l'incontro in Regione. Il presidente regionale di Confapi, Carlo Salvati, insieme al direttore Cesare Cesarini si è incontrato nei giorni scorsi con Enrica Ricci, resposabile del servizio Prevenzione, e insieme hanno rappresentato «con forza» la disponibilità di Confapi di aprire le fabbriche per fare i vaccini, mettendo così in sicurezza il mondo della produzione

. Un incontro a cui il presidente Salvati ha tenuto moltissimo: Confapi Umbria, infatti, ha accolto in pieno le indicazioni che sono venuti da Confapi nazionali e sta sta facendo pressing con la Regione perchè ci possa essere una velocizzazione dei vaccini nel settore produttivo. «Le piccole e medie aziende dell'Umbria sono a disposizione e sono pronte a fare i vaccini ai loro dipendenti mettendo in campo i loro medici del lavoro - ha detto Salvati - In questo modo riusciamo a mettere in sicurezza il mondo della produzione e anche a snellire il lavoro del settore pubblico. E' una richiesta che abbiamo ribadito con forza in Regione, ora speriamo si concretizzi quanto prima».

«Per quelle tante imprese che, sono sicuro, vorranno far fronte ad un impegno straordinario nel favorire nel più breve tempo possibile la vaccinazione di tutti gli addetti, si potranno poi trovare a livello normativo meccanismi premianti dal punto di vista fiscale o contributivo - specifica Salvatu- I Medici del lavoro infatti, in questi lunghi mesi, hanno lavorato intensamente per garantire la sicurezza nelle aziende e potrebbero ulteriormente rendersi utili nell'ampliare la platea di qualificati operatori sanitari che possono somministrare il vaccino e partecipare a questo progetto». Le aziende sono pronte per partire con la campagna vaccinale. E non solo le piccole: molte altre aziende stanno chiendendo di poter fare i vaccini direttamente in fabbrica. Richieste a cui la Regione non ha ancora dato risposta.

«Tutelare chi lavora è fondamentale, e noi di Confapi - proseguono Salvati e Cesarini , che abbiamo come associate aziende di piccole dimensioni, potremmo dare un contributo importante alla campagna di vaccinazione. La Regione ci ascolti: prima si finiranno le vaccinazioni e prima avremo speranza che questo incubo della pandemia cessi».

