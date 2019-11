TERNI Giorgia Guglielmi, la giovane ternana condannata a 16 anni di reclusione per l’omicidio di suo figlio appena nato ed abbandonato il 2 agosto del 2018 nel parcheggio di un supermercato di Borgo Rivo, è uscita dal carcere di di Perugia per essere ospitata in una comunità a Roma, in regime di arresti domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Perugia, che ha accolto l'appello presentato dall'avvocato della ventottenne , Alessio Pressi, dopo la sentenza negativa dello scorso agosto del gip di Terni che aveva negato la scarcerazione, e quindi l’applicazione di una misura cautelare attenuata. Al tribunale del Riesame Alessio Presi avevano chiesto di rivisitare quella ordinanza che non avrebbe preso in esame il programma di riabilitazione di Giorgia Guglielmi in una strutura protetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA