Concorsopoli, la stangata: Bocci, Duca e Valorosi altri 30 giorni agli arresti

PERUGIA - La temuta stangata è arrivata: il giudice per le indagini preliminari, Valerio D'Andria, ha rinnovato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Gianpiero Bocci, Emilio Duca e Maurizio Valorosi nell'ambito dell'indagine sui presunti concorsi truccati in ospedale.I tre, assieme a Luca Barberini (che ha inoltrato ricorso in Cassazione contro la richiesta avanzata al giudice dai magistrati perugini di essere rimesso ai domiciliari, erano stati arrestati lo scorso 12 aprile dai militari della guardia di finanza, diretti dal colonnello Danilo Massimo Cardone. Mercoledì 12 giugno sarebbero dunque scaduti i termini dei tre mesi degli arresti domiciliari concessi.Nei giorni scorsi, i sostituto procuratore Mario Formisano e Paolo Abbritti (che hanno condotto l'indagine assieme all'ex procuratore capo Luigi De Ficchy, in pensione dal primo giugno) avevano fatto richiesta al gip di altri trenta giorni di proroga degli arresti domiciliari, per chiudere definitivamente il cerchio sull'inchiesta. Richiesta che, come detto, il gip ha accettato nonostante gli indagati e i loro avvocati difensori abbiano tentato in tutti i modi di impedirlo motivando le richieste come «generiche, irrilevanti e infondate».Cessata invece l'interdizione nei confronti di Gabriella Carnio, Maria Cristina Conte, Rosa Maria Franconi e Antonio Tamagnini che erano stati sospesi dal servizio.