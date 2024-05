Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:41

PERUGIA - Una «struttura scomposta», «inutile». In cui «ognuno ragiona per sé». Insomma, una «scatola del peccato che alla fine però è vuota». Così ieri l'avvocato Francesco Crisi ha smontato pezzo per pezzo, come fosse uno «stress test», l'accusa di associazione per delinquere per cui la procura ha chiesto la condanna per sei persone nell'ambito del processo noto come Concorsopoli. Crisi, legale dell'ex direttore amministrativo del Santa Maria della misericordia Maurizio Valorosi, in quasi quattro ore di discussione ha cercato di convincere la corte presieduta da Marco Verola della completa insussistenza del vincolo associativo, con un'associazione per delinquere «rimodulata e ora polverizzata».

In una discussione definita «brillante», Crisi ha infatti ricordato ai giudici le alterne vicende della contestazione non più pesante ma di certo più infamante. In cui Valorosi e l'ex dg Emilio Duca erano stati inizialmente considerati il promotore e l'organizzatore, poi degradati – con la contestazione estesa ai politici – a coordinatore e partecipe, con l'ex direttore finito con l'essere addirittura «millantatore». Crisi ha parlato di retrocessioni, di Champioons league e anche di film a puntate, concluso – dopo l'esclusione di Catiuscia Marini e Gianpiero Bocci dalle richieste di condanna per questo capo – con l'ipotesi di una «triade» (a cui partecipa nella ricostruzione accusatoria anche l'ex assessore Luca Barberini, ma solo come organico), con l'aggiunta di «tutta una serie di reietti che hanno partecipato a una sola commissione o poco più».

Un'appassionata difesa seguita al finale della discussione con cui l'avvocato David Brunelli ha ribadito i motivi per cui ha chiesto l'assoluzione dell'ex sottosegretario agli Interni Bocci. Ha insistito di nuovo sul «bestiario» nato da un «coacervo di intercettazioni», che ha restituito uno «specchio deformante della realtà». E in cui, tra volontà «solo riferite», «volano della millanteria» e pure un «re degli incantatori», va solo ricostruita e confermata la posizione dell'ex segretario del Pd: «Non può bastare un riferito o ciò che a Bocci è stato solo attribuito – ha spiegato -. Non l'abbiamo mai visto una volta nei filmati e pochissimo negli audio, anche se il suo nome compare innumerevoli volte. Ma sarà davvero lui che aveva quei bisogni e quelle richieste?». La corte risponderà presto: si torna in aula il 3 giugno per la difesa dell'ex presidente Marini ed eventuali repliche. E poi, finalmente, la sentenza. Dopo oltre 70 udienze.