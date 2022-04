Concorsopoli da alta tensione in aula, la testimone: «Non ho avuto le tracce da mio marito»

PERUGIA - «Appena abbiamo ulteriori informazioni, lei va più tranquilla». Dove «informazioni», secondo le accuse, sarebbero state le tracce del concorso per Geriatria – finito nell'inchiesta nota come Concorsopoli - che la professionista avrebbe dovuto sostenere di lì a poco, arrivando quindi al suo banco con il testo già in mano. La conversazione – come ricordato ieri in aula - è una di quelle ascoltate dalla guardia di finanza attraverso le cimici nascoste negli uffici della ex dirigenza del Santa Maria della misericordia e a essere tranquillizzato era il marito della donna, tra la trentina di imputati nel maxi processo per i concorsi considerati truccati in sanità, con accuse dal falso all'abuso di ufficio e la contestazione per alcuni di associazione per delinquere.

E ieri, nell'aula del Capitini, a sedere sul banco dei testimoni è finita propria la dottoressa, arrivata sesta al concorso, secondo le accuse dei pubblici ministeri Mario Formisano e Paolo Abbritti, anche grazie all'aiuto del marito, che avrebbe segnalato in più di un'occasione la posizione della moglie da salvaguardare. La professionista avrebbe potuto avvalersi della possibilità di non rispondere e invece ha deciso di parlare, raccontando la sua verità. A partire dalla domanda di mobilità che le avrebbe certamente consentito l'arrivo nell'ospedale di Perugia e a cui rinunciò per non essere «malvista», scegliendo la via del concorso. Ma i suoi non ricordo e passaggi poco chiari sulle comunicazioni scarne con il marito («Ho letto sui giornali quello di cui era accusato») le sono valsi diverse diffide dai pm ma anche dal presidente del collegio Marco Verola, evidentemente poco convinto dalla ricostruzione della donna. Fino alla domanda attesa dalla mattina: «Lei ha avuto le tracce in anticipo?». «Assolutamente no». Una risposta ribadita tre volte davanti ai «Sicura?» dei sostituti procuratori che le hanno anche ricordato il rischio di un'incriminazione per falsa testimonianza, davanti alla contestazione delle intercettazioni.

Un esame quindi ad alta tensione e che potrebbe anche avere - in teoria - conseguenze per la moglie dell'imputato, assistito dall'avvocato Marco Brusco. Mentre in udienza, durante un controesame, è emerso un particolare considerato rilevante per sminuire la responsabilità dell'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi (difeso da Francesco Crisi), che avrebbe partecipato agli incontri di sostegno ai candidati da salvaguardare, ma spesso in modo passivo e silente. Il prossimo appuntamento con altri tre testimoni della procura è previsto per martedì 12 aprile.