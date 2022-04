Concorso di idee "A scuola di sicurezza stradale" rivolto alle Scuole Primarie di Orvieto

La Polizia Locale del comune di Orvieto, d’intesa con gli assessorati al Traffico, Sicurezza Urbana e Scuola , promuove una iniziativa di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale a partire dai più piccoli.



Si tratta del Concorso di Idee intitolato “A scuola di sicurezza stradale" rivolto alle bambine e ai bambini delle Scuole Primarie del comune di Orvieto che, attraverso disegni e cartelloni, si metteranno alla prova su tre temi di grande importanza, come: Segnali stradali e semafori: sono loro e dettare le regole! Veicoli a motore su strada: allacciamo le cinture e mettiamo il casco, si parte! e Pedoni e ciclisti responsabili: facciamo la nostra parte!

«L’obiettivo è quello di maturare nei giovani la consapevolezza di un uso più prudente della strada proprio da parte dei bambini, pedoni e ciclisti di oggi, che domani saranno degli automobilisti – spiega la comandante della Polizia Locale di Orvieto, tenente colonnello Alessandra Pirro - un percorso di educazione stradale che passa necessariamente attraverso la scuola e la famiglia. Secondo le statistiche sulla salute pubblica in Italia, infatti, uno dei principali problemi è quello delle conseguenze della incidentalità stradale che rappresentano il maggiore fenomeno di mortalità tra le persone in età compresa tra i 5 e i 29 anni, tra questi un numero notevole di pedoni, ciclisti e motociclisti. Di qui la necessità di tutelare i soggetti ‘deboli’ della strada mediante azioni di prevenzione e comunicazione».

«Al fine di avere un approccio consapevole a queste problematiche - conclude – le classi che aderiranno al Concorso svolgeranno, prima della vera e propria fase creativa, un incontro preliminare con il personale di Polizia Locale sull’importanza della prevenzione e dell’educazione alla sicurezza stradale».

Attraverso il linguaggio espressivo del disegno da realizzarsi con tecnica libera ogni classe con il supporto degli insegnanti dovrà produrre un elaborato sui citati temi attinenti la sicurezza stradale. Entro il 30 aprile le scuole presenteranno i lavori che verranno selezionati da una commissione composta da funzionari dei due Assessorati comunali in base alla loro rispondenza al tema prescelto, originalità e fantasia di contenuti, materiale utilizzato e capacità comunicativa del messaggio.

Tutti gli elaborati saranno raccolti nella mostra che verrà allestita in occasione della manifestazione motoristica Motor Style Show organizzata da Motor Style Event in collaborazione con il comune di Orvieto in programma il 14 e 15 maggio prossimo in Piazza d’Armi. La cerimonia di premiazione delle classi vincitrici avverrà sabato 14 maggio nell’ambito del “Baby Edition” della manifestazione. Le classi vincitrici saranno premiate con materiale didattico per la scuola.