Concerto per la pace a Polino con il trio "Barbaja" Il paese ospiterà anche 50 giovani profughi ucraini

«La musica classica per ricordare la guerra in Ucraina e, soprattutto, come segnale di pace. Il sindaco di Polino Remigio Venanzi, il comune più piccolo della provincia, non ci ha pensato due volte ed ha voluto fortemente questo concerto all’auditorium. Lo ha chiamato, naturalmente, Il “Concerto per la pace” si terrà domani pomeriggio alle 18. Protagonista Natalia Shestakova e Hanna Moiseleva, la prima russa e la seconda ucraina, rispettivamente al violino e al violoncello, accompagnate al pianoforte da Pasqualina Marsocci. «Il programma che il trio “Barbaja” presenterà – spiega il sindaco Venanzi- fornisce una completa panoramica della lettura cameristica, partendo da Vivaldi a Sostakovic, spaziando fino nella lettura romantica rappresentata da Mendelssohn e Paganini. Non basta , però, a Polino dimostrare con il concerto la vicinanza al popolo dell’Ucraina. Il paese ospiterà anche 50 giovani fuggiti dalla guerra. Si tratta, in alcuni casi di minori e orfani che gli abitanti del posto accoglieranno. «Li ospiteremo - riprende Remigio Venanzi- in alcune strutture di proprietà comunale, altri nella casa parrocchiale, altri ancora in abitazioni private, abbiamo già emanato il bando per chi volesse ospitarli. Con il Prefetto proprio in questi giorni andremo a sottoscrivere e definire questo accordo». Il comune di Polino è anche in stretto contatto con l’associazione “Aiutiamoli a vivere” ed altre sul territorio provinciale. Da un piccolo paese di appena poco più di 200 abitanti, un segnale di solidarietà che deve essere di esempio per tutti gli altri. Ma come hanno accolto l’iniziativa i residenti del borgo montano? «Direi ottimamente- riprende il primo cittadino- in fatto di solidarietà i miei paesani non si sono mai tirati indietro, tantomeno in questa occasione dove c’è da aiutare gli orfani di guerra e le loro famiglie». Quante le famiglie che aderiranno alla richiesta del Comune nell’ospitare i profughi ucraini? «Per adesso non sono in grado di saperlo- sostiene il primo cittadino- posso soltanto auspicarmi che siano almeno tre o quattro che non sono poi così poche». Oltre alla grande solidarietà, l’attività del sindaco e la sua giunta è mirata anche allo sviluppo economico che ha dato già i primi risultati con i residenti sul podio più alto in fatto di reddito anno». «Dobbiamo ancora di più insistere sulle strutture ricettive- conclude Venanzi- abbiamo le montagne più belle del territorio e dobbiamo sfruttarle, come pure dobbiamo cercare di valorizzare ancora di più i nostri prodotti della terra. Quando parlo di questo penso al tartufo, ai funghi e, in autunno alle castagne. L’economia passa anche da queste cose. Comunque, per ritornare ai profughi, si troveranno sicuramente bene nel nostro paese e si integreranno. Stiamo anche pensando ad un corso d’italiano».