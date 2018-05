di Michele Bellucci

PERUGIA - L'appuntamento è per stasera alle 21.00, quando al Parco del Sorriso di Serenella, di fronte al Residence Chianelli che ospita pazienti in cura presso i reparti di oncoematologia pediatrica ed ematologia del vicino ospedale Santa Maria della Misericordia, la musica sarà protagonista di un grande evento di solidarietà. L'iniziativa vede coinvolti il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli", Onlus che dal 1990 è al fianco di chi soffre e lotta per la vita dando sostegno ai bambini malati, e il gruppo folk perugino 88 Folli, prevede un concerto che permetterà di raccogliere fondi in favore della ricerca e dell'assistenza ai piccoli malati e alle loro famiglie.



«Abbiamo deciso di collaborare con il Comitato Chianelli per questa iniziativa benefica - spiega Luca Bartoli, voce degli 88 Folli - e speriamo di vedere tanta gente. Con noi sul palco saliranno anche i bambini ospiti della struttura e sarà un momento davvero emozionante». Il front-man della band ha provato con loro già ieri sera e l'attesa per il concerto è ora alle stelle. La band di ex pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica è guidata dal musicoterapista Lorenzo Capolsini. Verranno proposti brani di musica pop-folk italiana e soprattutto le canzoni originali del repertorio della formazione perugina. Gli 88 Folli non sono nuovi ad iniziative che uniscono musica e impegno sociale, come successo dopo il terremoto del 2016: «Una volta all'anno ci adoperiamo per sostenere una causa - chiarisce Bartoli - e in quel caso il ricavato dalle vendite del nostro disco La stella ha portato oltre 6000 Euro alle popolazioni colpite dal sisma. Il singolo, accompagnato da un video che abbiamo girato a Norcia, è arrivato al sesto posto nella classifica radiofonica dei gruppi indipendenti italiani. In quel periodo ho rilasciato circa 90 interviste in tutta Italia e ogni occasione è stata buona per sensibilizzare verso le difficoltà che stavano incontrando gli abitanti delle aree più colpite. Nel 2016 invece ci siamo mossi contro la violenza sulle donne e c'è stato un grande concerto a Marsciano dedicato all'argomento: ho cantato "Il cielo ha un colore", brano scritto per l'occasione, davanti ai rappresentanti delle associazioni umbre che si occupano di questo tema e vedere alcuni che si sono commossi mentre ascoltavano la canzone è stato toccante. Sono certo che lo sarà anche stavolta con i bambini del Comitato Chianelli, ho la pelle d'oca al solo pensiero».



«Un grande regalo – ha commentato Franco Chianelli, presidente del Comitato per la Vita – che questi generosi ragazzi hanno deciso di farci. Sarà una bellissima occasione per fare una raccolta di fondi che come al solito sarà devoluta al sostegno alla ricerca e all'assistenza dei malati, ma che sarà anche un'opportunità di divertimento per i pazienti che vivono al nostro Residence e hanno bisogno anche di momenti di buonumore e allegria».

L'ingresso al concerto è ad offerta libera e l'evento verrà rimandato in caso di pioggia.

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA