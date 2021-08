Estate ternana: musica turca al Fat, Jabel Kanuteh e Marco Zanotti al Baravai-Anfiteatro Romano

Domenica 8 Agosto 2021, 20:27

TERNI - Nella lunga stagione estiva del “Fat art club” e del “Baravai- Anfiteatro romano”, spazio alla musica internazionale. Lunedì 9 agosto, alle ore 21, i musicisti turchi Umut Sülünoğlu & Uğur Önür, si esibiranno al Fatgarden. Il concerto “Meravigliosa Turchia” porterà a Terni le musiche tradizionali e popolari turche: dalle coste mediterranee agli altopiani interni dell'Anatolia, dai monti del Tauro a quelli del Ponto, sino alle coste del Mar Nero. Mercoledì 11, invece, all’interno dell’area archeologica dei giardini pubblici della Passeggiata, per la rassegna “Aperitivi freschissimi anfiteatro”, arriveranno Jabel Kanuteh e Marco Zanotti: due anime musicali che suonano strumenti tanto diversi, la kora e la batteria. Jabel Kanuteh è un griot del Gambia che suona la kora come impone la tradizione centenaria della sua famiglia. La sua storia personale parla di anni passati tra la Libia e il Mediterraneo, fino ad approdare nelle Marche, dove conosce Marco Zanotti, istrionico agitatore culturale abituato a coniugare ricerca e tradizione, già direttore della “Classica Orchestra Afrobeat” e di “Cucoma Combo”. Insieme, i due, non solo formano una squadra imbattibile ma registrano il loro primo album: "Freedom of Movement". Con questo stesso titolo si presentano a Terni per un concerto all’insegna del dialogo. «Libertà di movimento significa essere liberi di attraversare confini e frontiere» - Jabel e Marco lo dichiarano e lo mettono in pratica con la musica.