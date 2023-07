Giovedì 6 Luglio 2023, 08:57

AMELIA Scoppia l'estate amerina. Concerti, poesia, laboratori. Artisti, musicisti, scrittori con un focus sui giovani, per i più giovani. Si inizia il 7 luglio con le anteprime di Narnia Festival. Alle 21 nella cornice di Palazzo Petrignani si terrà il concerto "Io mi ricordo che... i diari di Ludwig Van Beethoven", con Edoardo Siravo e Marco Bonetti, Cristiana Pegoraro al pianoforte. L'11 al chiostro San Francesco, sempre alle 21 appuntamento con "A night at the opera" Le più belle arie da Mozart a Bizet. Con i cantanti dell'International Vocal Arts Program diretto da Andrea Del Giudice, l'orchestra del Narnia Festival diretta da Andrea Alessandrini. Il 13 si torna a Palazzo Petrignani dove si terrà l'evento La notte di Medea. Pasolini e Maria Callas all'ombra dei "camini di Goreme".

Nel centenario della nascita di Maria Callas (1923-2023) il ricordo dell'unico film a cui ha partecipato, come protagonista, "Medea" (1969) di Pier Paolo Pasolini, e il racconto della profonda amicizia nata fra il soprano e il regista durante la lavorazione. Un progetto di Silvana Cirillo. Il 14 luglio alle 18, sulla terrazza del museo archeologico Edilberto Rosa, nuovo appuntamento con Giovani Incontri. Il cantautore Federico Marasci presenterà il suo inedito "Se non sai che dire, dillo a un foglio" il moderatore dell'evento sarà Fabio Marchi, docente di canto e autore. L'incontro fa parte di un ciclo di appuntamenti, iniziato nel 2022, dove i giovani autori raccontano come sono riusciti a realizzare un loro sogno, a far diventare la loro passione un lavoro.«La scelta della location è simbolica -spiega Elena Trippini, di Sistema Museo - in quanto la terrazza del Museo Archeologico "a piazzale Boccarini" come lo chiamano i ragazzi di Amelia, è luogo naturale di incontro fra giovani». Tutti i giovedì di luglio (6,13, 20, 27) dalle 10.30 alle 12.30, nell'archeospazio del Museo archeologico si svolgerà "Fuori l'opera" un laboratorio dedicato ai ragazzi fra gli 11 e i 14 anni.«Come suggerisce il nome - continua Trippini - questo laboratorio mira a far "uscire fuori" dalla mente di ogni ragazzo l'opera d'arte come viene concepita dalla sua fantasia. Ognuno dovrà riadattare ad un nuovo contesto immaginario l'opera classica che ha scelto tra tante e che gli è servita da ispirazione. Protagonisti di ogni appuntamento saranno i cinque sensi».Ultimo ma non ultimo, in occasione delle rievocazioni storiche all'interno del Palio dei Colombi, sono previste delle giornate dedicate alle contrade con uno speciale trekking urbano "Alla scoperta della contrada". UN percorso fra vicoli e piazzette, per conoscere meglio morfologia, cultura e tradizioni. Si inizia il 24 luglio con Crux Burgi. Il 25 sarà la volta di Platea, il 27 di Vallis, il 28 di Collis e il 29 di Posterola. Per tutti gli appuntamenti, la partenza è prevista alle 16 dal museo. Per Informazioni amelia@sistemamuseo.it; telefono 0744.978120