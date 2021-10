Terni, con un drone in Bct per "volare" sulle opere di Dante Alighieri

Domenica 3 Ottobre 2021, 20:57

TERNI - Evento ad alta tecnologia mercoledì 6 ottobre 2021 in piazza della Repubblica, dove un drone, munito di telecamera, andrà a filmare dei brani selezionati della Divina Commedia posti sul balcone della Bct. I brani saranno trasmessi su di uno schermo e verranno letti da una rappresentanza dei ragazzi degli Istituti scolastici di Terni. L’iniziativa intende sottolineare l'immortalità dell'opera di Dante: cambiano i mezzi tecnologici ma il capolavoro rimane. L’idea è quella di unire simbolicamente il supporto cartaceo, il libro, con l’occhio nuovo: il drone. Che volerà fino al balcone della Biblioteca comumale per leggere e celebrare con uno sguardo rivolto al futuro, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

APPROFONDIMENTI VACCINI «Sono fragile oppure no?» Il dubbio di Leo,...

Nello stesso pomeriggio, alle ore 17, al Caffè letterario della Bct, in collaborazione con la Società Dante Alighieri - Comitato di Terni - sarà presentato il libro di Giulio Ferroni, “L’Italia di Dante”. Seguendo la traccia della Divina Commedia, e quasi ripetendone il percorso, Ferroni compie un viaggio all’interno della letteratura e della storia italiana: una mappa del Paese illuminata dai luoghi che Dante racconta in poesia. Sarà anche l’occasione per entrare in Bct ed intraprendere un viaggio tra le edizioni antiche e moderne delle opere di Dante. Nella Sala Farini, fino a venerdì 8 ottobre, è in corso la mostra che fa arrivare a Terni la riproduzione della prima edizione folignate de La Divina Commedia (1472), insieme a una selezione di testi che raccolgono le allusioni dantesche all’Umbria, da Matteo d’Acquasparta a San Francesco, dalla Cappella Paradisi a piccole incisioni che illustrano le tre cantiche. Le edizioni moderne delle opere sono esposte al secondo piano e sono accompagnate da una sezione dedicata alla critica dantesca e da una dedicata a monografie, periodici e multimediali ispirati all'immaginario della Divina Commedia.