Con "Scuole cardioprotette", un defibrillatore anche alla Marconi

L'emergenza Covid-19 non ferma il progetto "Scuole cardioprotette" dove l’obiettivo è quello di dotare di defibrillatore tutte le scuole della città. Questa mattina Alessandro Rossi, dell’associazione I Pagliacci, e Annalivia Cercarelli, di Ambulaife, hanno consegnato un defibrillatore alla scuola Marconi frequentata da 580 ragazzi. Al personale dell’istituto sono state donate anche 10 visiere e 50 mascherine chirurgiche. Dopo quello donato alla scuola Matteotti in memoria di David Raggi, è il secondo defibrillatore messo a disposizione dell’istituto comprensivo. Gli altri tre sono stati consegnati alla scuola di Campomaggiore, alla primaria di Stroncone e all’associazione sportiva Union Basket. “Con questo progetto puntiamo tutto sulla prevenzione - dice Alessandro Rossi - grazie ai volontari di Ambulaife, impegnati nella formazione dei docenti sull’uso del defibrillatore, tantissimi studenti ternani hanno a disposizione uno strumento che speriamo non dovrà mai servire ma che, in caso di necessità, è in grado di salvare la vita”.

