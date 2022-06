Con New Generation Community laboratori, giochi e creazioni per combattere la povertà educativa: le attività estive gratuite del Cesvol

Terni- Anche questa estate centinaia di bambini sono i protagonisti dei campi estivi, completamente gratuiti per le famiglie, organizzati in tutta la provincia di Terni grazie al progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni e sostenuto da impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori.

Le attività estive di New Generation, che vedono all’opera associazioni e cooperative sociali, non si erano fermate neppure in piena pandemia, quando era fondamentale colmare il gap educativo emerso anche per la difficoltà, per i minori in povertà educativa, a seguire la didattica a distanza e prevenire la dispersione scolastica.

I campi estivi vanno avanti da luglio ai primi di settembre, e garantiscono a bambini e ragazzi attività di

socializzazione, ludico-ricreative, laboratoriali, di integrazione.

L’offerta messa a punto dal Cesvol Umbria, sede di Terni è ampia: si va dalle attività promosse dal Centro servizi del volontariato in collaborazione con il Centro sociale Polymer negli spazi della ex casa cantoniera di via Narni a quelle con l’Associazione Genitori, che si svolgeranno all’interno dei giardini pubblici della Passeggiata.

In collaborazione con Ancescao a Terni torna il campo estivo al Centro sociale Cesure.

Campus gratuito anche a Narni Scalo, promosso insieme alle associazioni Minerva, sede delle attività estive, al Centro sociale di Narni Scalo e ad Ancescao.

Tornano i centri estivi della cooperativa Cipss di Narni e quelli promossi ad Amelia da Arciragazzi Casa del Sole.

Soggiorni estivi anche presso il Parco delle Energie Rinnovabili, in località Frattuccia di Guardea e alla Casa Laboratorio di Cenci, dove l’attività si è chiusa in queste ore.

In fase di definizione attività laboratoriali che verranno organizzate dal Cesvol all’interno dei campi estivi dell’Afad.

Il progetto New generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per

il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine

bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi

finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena

fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016

è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata

dalla Fondazione CON IL SUD.