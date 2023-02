Con «Nastro Rosa» a Terni arriva la scherma per le donne che hanno subito interventi al seno

Un corso di scherma terapeutica dedicato alle donne che hanno subito interventi al seno. Si chiama 'Nastro Rosa - la scherma è speciale, scendi in pedana con noi' ed è il progetto che sarà presentato in conferenza stampa martedì 28 febbraio alle ore 15.45 presso il Circolo Scherma Terni. Il progetto, in collaborazione con l'Associazione Lilt Terni, la Federazione Italiana Scherma ed il Circolo Scherma Terni con il contributo di Sport e Salute, mira a stabilire l’efficacia della scherma-terapia nelle donne operate per carcinoma mammario su parametri di benessere psicofisico. Interverranno: Salvatore Sanzo (dirigente area sport di Sport e Salute), Antonella Triassi (vicepresidente Lilt Terni), Vincenzo De Bartolomeo (vicepresidente Federazione Italiana Scherma), Alberto Tiberi (presidente Circolo Scherma Terni), Leonardo Sciarpa (Maestro di scherma e referente del progetto). Saranno inoltre presenti in qualità di relatori rappresentanti istituzionali e medici.