Con due manifestazioni promozionali di pattinaggio si concludono i World Skate 2023

Terni -

Alle battute finali i World Skate 2023 organizzati dall’Euro Sport Club Terni. Due le manifestazioni promozionali di pattinaggio che si terranno nell’impianto di via Irma Bandiera, messo a disposizione dal Comune. Sabato 17 giugno dalle ore 17 si svolgerà “Euro Roller”, iniziativa rivolta a tutti coloro che vorranno provare i pattini in linea e si concluderà con un’esibizione delle squadre agonistiche di corsa. Domenica 18 giugno, invece, dalle ore 15 spazio al pattinaggio artistico con il “Golden gala” che vedrà il suo culmine in una rappresentazione coreografica dal titolo “Equilibrio”.

Anche quest’anno i World Skate hanno visto lo svolgimento di numerose manifestazioni nonché gare di livello nazionale ed internazionale. Ad aprile si è tenuto il trofeo internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Europa, mentre a fine maggio sono stati oltre 400 gli atleti che hanno preso parte ai Campionati italiani per le categorie Ragazzi e Allievi, manifestazione che si svolge a Terni da otto anni e per la quarta volta nel ciclopattinodromo “Renato Perona”.

Sempre a maggio si è tenuto un trofeo nazionale rivolto alle categorie Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi 12 anni, che in due giornate di gara ha visto partecipare a varie gare di velocità atleti dai 7 ai 12 anni provenienti da tutta l’italia.