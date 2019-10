TERNI E' finito contro un cancello dopo aver perso il controllo della moto. Il motocicli sta ternano di 48 anni è stato traportato poi d'urgenza in riserva di prognosi all'ospedale Santa Maria. E' accaduto questa mattina intorno alle 11 lungo via Proietti Divi, nei pressi del bivio per strada San Fortunato, dove a un campo da calcio, l'uomo, in sella ad una moto Ktm, si è prima scontrato contro una utilitaria condotta da una donna di 42 anni e poi è finito contro il cancello del campo di calcio.

