Con l'iniziativa «Balconi de Maggio» il Cantamaggio ternano si festeggia anche durante la quarantena

TERNI A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus insieme al nostro modo di vivere la quotidianità cambia anche il modo di vivere i momenti che uniscono e ri-uniscono la cittadinanza; così accadrà quest’anno per il Cantamaggio, la tradizione cittadina più sentita dai ternani durante la quale la primavera è la protagonista assoluta. Stavolta le soluzioni saranno tutte casalinghe, e chissà che non rappresenti un modo per coinvolgere attivamente sempre più persone… e già infatti fioriscono le iniziative, dai «carrucci di maggio» in “table edition” - fatti sfilare cioè sul tavolo di casa - ai doppiaggi in dialetto. Per la «magica sera» del 30 aprile, quella in cui sarebbe dovuta avvenire la sfilata nel centro, l’ultima idea per fare festa e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera in tutta sicurezza è lanciata dall’associazione Terni Città Futura: tutti i cittadini sono invitati ad addobbare i loro terrazzi, balconi e finestre a tema primavera, con tanti fiori e luci. «Dovendo restare distanti e in casa abbiamo dovuto rinunciare a tanti momenti di comunità» spiegano dall’associazione anche sulla pagina dell’event Facebook dedicato all’iniziativa. «Con l’avvicinasti di quella che è la festa cittadina più antica e partecipata, come anche molti di voi vorremmo che questa tradizione non si interrompesse del tutto, che che possa essere ancora una volta un segnale di speranza e di rinascita». Come la primavera stessa.«Il Cantamaggio, infatti, celebra il risveglio della vita, l’esplosione dei colori e dei profumi della natura, tutte cose di cui in questo momento abbiamo gran bisogno, per poter tornare a rinascere ancora come ogni bella stagione. Sarà bello avere comunque l’aria della festa, addobbando i balconi, immaginando che tra le case e le vie si possano diffondere ancora le canzoni e i suoni dei maggiaioli, ritornando alla tradizione più antica, quando si cantava il maggio per portare il lieto annuncio della primavera». E magari, per tornare ai giorni nostri, si potrà portare la primavera anche sui social, pubblicando le foto dei balconi colorati con l’hashtag #balconidemaggio.