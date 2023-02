Il social kiss, il Giffoni festival e Talent show: con San Valentino Terni incanta anche la Bit e la città si anima di mostre, concerti e fiere

TERNI Il "social kiss" e la mostra del bacio, ma anche lo spin off targato Giffoni Film Festival e il talent show firmato Conservatorio Briccialdi. Non poteva mancare la tavola, l'enogastronomia, ed ecco anche un contest cucinato, pardon organizzato, dall'Associazione italiana cuochi professionali. Terni con San Valentino ieri è andato alla conquista della Bit di Milano. Un ricco cartellone di novità quello presentato dal Comune di Terni in vista del prossimo anno, mentre nella città dell'amore il calendario degli eventi valentiniani 2023 entra nel vivo, con la celebrazione della festa per il santo patrono della città e dell'amore. Cristiana Pegoraro, ambasciatrice di Terni, San Valentino e l'Umbria nel mondo, suonerà "Colours of love" in basilica. Sempre a ridosso della basilica si svolgerà la tradizionale fiera di San Valentino.

In centro, tra piazza della Repubblica e piazza Tacito, il "Gran finale" della 19esime edizione del Cioccolentino: l'artista di Modica, Elisa Corallo, scolpirà un blocco gigante di cioccolato fondente trasformandolo in un drago che avvolge un cuore. In contemporanea, dalle 17 alle 19, Love Circus e Teatro Risciò saranno di scena in piazza Tacito. Stefano de Majo sarà accompagnato da Stefano Angelici al sassofono, da Emanuela Boccacani al flauto e da danzatrici aeree. Chi preferisce il jazz al cioccolato, può contare sulla 13esima edizione del festival di Confartigianato, che per stasera propone due concerti: alle 18 al Caffè Pazzaglia con Accordeon, alle 21 a Rendez-vous con Elisa Antonini "Lovensemble.

IL SFIDA



Per quanto riguarda il prossimo anno, l'assessore alla cultura Maurizio Cecconelli torna sul tema del cinema, dopo che la settimana scorsa la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni aveva annunciato. «L'ambizione è riportare a Terni le grande produzioni» dice l'assessore Cecconelli per spiegare l'iniziativa legata al Giffoni Film Festival presentata ieri a Milano. «È prevista una collaborazione anche con il Giffoni Film Festival spiega Maurizio Cecconelli - che realizzerà uno spin off su Terni per dare visibilità a giovani registi e attori che attraverso lo smartphone realizzeranno i "corti" oggetto del concorso».IL MONDO SOCIALPer tutti coloro che vorranno rendere spettacolare il proprio amore, partecipando ad eventi on line sulle principali piattaforme social, spazio al "" alla mostra del bacio. Un ulteriore fiore all'occhiello del san Valentino 2024 è rappresentato dalla partnership con il conservatorio Briccialdi di Terni con il quale si realizzerà un talent show dedicato ai musicisti dei conservatori italiani; parte di essi avranno accesso, dopo un'accurata selezione da parte di una giuria di qualità, a concerti ed eventi su tutto il territorio nazionale ed internazionale.Spazio anche alla cucina, con la valorizzazione dei prodotti enogastronomici di Terni, fondamentali per intercettare il turista moderno sempre più legato alle esperienze da vivere, anche a tavola alla scoperta di gusti e sapori tradizionali.«I contest on line e gli eventi sul territorio, nella parte che si svolgerà per il san Valentino 2024, saranno affidati all'APCI, Associazione Italiana Cuochi Professionali che porteranno nel mondo le "ricette dell'amore", e sul territorio una serie di attività legate al gusto e alla ristorazione di qualità», spiega l'assessore Cecconelli. Falsa partenza invece, ieri per l'evento legato alla presenza dei croceristi che da Civitavecchia sarebbero dovuti arrivare a Terni per trascorrere due giorni romantici nella città dell'amore proprio in concomitanza con il 14 febbraio, giorno di san Valentino.. Un progetto di promozione turistica voluto dal Comune di Terni che non è partito con il piede giusto visto che il gran freddo ha frenato i turisti dal fare il trekking alla Cascata nonostante la benedizione davanti all'"originale" San Valentino.Aurora Provantini© RIPRODUZIONE RISERVATA