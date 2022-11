Lunedì 21 Novembre 2022, 08:47

TERNI Le comunità energetiche, le cosiddette Cer, mettono le gambe. Al via infatti l'installazione degli impianti. A muovere concretamente i primi passi, dopo la frenata dei mesi scorsi, è il progetto su cui Confapi sta lavorando da un anno. Un piano che vede coinvolte, oltre alla Confederazione della piccola e media impresa locale, anche Seci srl e Free Luce & Gas spa, con il proprio network E-Co, che hanno unito competenze tecniche, conoscenza del tessuto imprenditoriale e visione strategica per promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche sul territorio ternano in collaborazione con Terni Distribuzione Energia. Venerdì scorso, nella sede di Confapi si è svolto un incontro con le aziende aderenti al progetto delle Cer collegate alla cabina primaria di Terni Ovest per illustrare le modalità operative ed i vantaggi economici derivanti dalle Comunità energetiche rinnovabili e «finalmente dice l'associazione - si inizia con installazione impianti». Oggi ci sono circa 20 realtà imprenditoriali facenti riferimento alla tre cabine primarie presenti, ossia Terni Ovest, Ex Sit, Villa Valle, è sono pronte a costituire comunità energetiche sviluppando impianti di energie rinnovabili, per un totale di oltre 1.000 kw. Come aveva spiegato al Messaggero qualche settimana fa il presidente di Confapi Terni, Michele Marinelli, «da più di un anno Confapi, consorzio Seci e gruppo Free Luce e Gas stanno lavorando alla costituzione di tre comunità energetiche: singoli produttori che attingono alla stessa cabina primaria, si mettono a rete, per impianti da 600 megawatt. Una iniziativa in collaborazione con Enel distribuzione. Si tratta di un sistema virtuoso per cui chi produce più energia di quella di cui si necessita, la condivide con gli altri. Oppure, non avendo la possibilità di sostenere i costi del fotovoltaico, mette a disposizione i propri spazi per consentire ad altri di farlo». Il progetto, che doveva procedere spedito, ha incontrato però una serie di intoppi burocratici. Ora si parte sul serio. «Le comunità energetiche rinnovabili continua Confapi Terni - segnano la definitiva svolta per l'efficientamento energetico, combinando l'incremento della produzione di energie rinnovabili con la garanzia della maggiore sicurezza della rete e con il risparmio in fattura garantito. In un momento come quello attuale, caratterizzato da continui incrementi del prezzo dell'energia elettrica e con uno scenario che, per i prossimi anni, non prevede con certezza la discesa dei parametri energetici, le Cer rappresentano per le imprese la soluzione ideale da adottare». Gli uffici di Confapi Terni e di Seci sono a disposizione delle aziende interessate ad aderire.

