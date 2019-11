Terni, le farmacie comunali dicono addio alla plastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le farmacie comunali dicono addio ai sacchetti di pllastica: un risparmio di 75mila euro.Il tema ecologico è diventato una vera emergenza ed occorre iniziare subito ad agire, ognuno nella propria dimensione, per minimizzare il nostro impatto ambientale. Questa azione dei singoli, ma anche delle Istituzioni e delle Aziende, è tanto più importante in una città come Terni, che si deve distinguere per una nuova sensibilità ecologica.Secondo un recente studio dell’Istituto di Biologia e Scienze Marine della University of Plymouth (UK), le buste di plastica commerciali anche se biodegradabili, impiegano anche 3 anni per decomporsi completamente se abbandonate in natura.FarmaciaTerni - la municipalizzata che possiede le 10 farmacie comunali della città di Terni - nel nuovo spirito di sensibilità Ecologica e Sociale che la contraddistingue,passando in via di proposta esclusiva a sacchetti e buste di carta progettate per l’occasione.Questa scelta consente peraltro di far risparmiare ai propri clienti circa 75.000 euro l’anno - il costo che era riversato su di loro per l’uso delle buste di plastica - visto che i nuovi sacchetti e buste di carta non saranno fatti pagare ai cittadini.Da inizio Novembre pertanto le buste di plastica saranno rese disponibili solo ai clienti che ne faranno esplicita richiesta.«Ognuno di noi deve sentire l’obbligo di lasciare la nostra piccola realtà un po’ meglio di come l’ha trovata – sostiene Federico Ricci, Amministratore Unico della Municipalizzata – e a dare l’esempio devono essere Istituzioni ed Aziende, tanto più se pubbliche. FarmaciaTerni ha inaugurato un nuovo corso di Responsabilità Sociale, e credo che questo sia l’investimento d’immagine ed il messaggio più bello che possiamo dare, facendo risparmiare nel contempo ai cittadini nostri clienti una cifra su base annua molto ragguardevole.Siamo tutti orgogliosi di questa scelta, che rende il nostro posizionamento aziendale ancora più distintivo e forte».