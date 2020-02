Venerdì 28 febbraio, alle 17, nella sala videoconferenze della Bct, Stefania Libera Ceccarelli, dell’associazione Radici d’Amore di Amelia, racconterà con letture e musica dal vivo il suo libro “Una panchina affacciata sull’Oceano” .

Come l’orizzonte in copertina, così la vita della scrittrice è andata storta e da questa inclinazione di piani esistenziali nasce una “seconda” vita dentro e fuori, una visione altra del mondo, un nuovo approccio nel quotidiano, un nuovo orizzonte ascensionale di eventi e vedute. La protagonista svela la sua visione della vita, facendo entrare il lettore dentro la sua anima.

L’incontro con Stefania Libera Ceccarelli è inserito nel ciclo Open book - autori in città della biblioteca comunale di Terni.

