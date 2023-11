Il Comune vieta di far volare i palloncini, sanzioni da 25 a 500 euro: applicata norma europea per la prima volta

Lunedì 6 Novembre 2023, 23:09 - Ultimo aggiornamento: 23:53







Arriva il divieto di far volare i palloncini e di utilizzare nastri colorati in tutto il territorio comunale. Previste multe salate fino ai 500 euro. Via libera alla vendita e all’utilizzo, ma un secco no a non disperdere gonfiabili e nastrini nell’ambiente. Scatta da subito l’ordinanza del sindaco Lorenzo Pierotti, con l’intento di salvaguardare l’ambiente, diminuendo la presenza di plastica su strade, parchi e aree cittadine. A tutti si chiede comprensione, ma niente più festeggiamenti con palloncini lasciati liberi di svolazzare in aria grazie a una proposta dell’assessore all’ambiente Giordana Tomassini e della consigliera delegata alla sostenibilità, Stella Blancardi. Con una precisazione: «I palloncini gonfiabili si possono comunque acquistare e usare: non possono però essere lasciati volare in aria. «Il divieto - spiega il primo cittadino - conferma l’impegno dell’Amministrazione nel tutelare il patrimonio faunistico e ambientale corcianese. Ma non solo, visto che i palloncini gonfiati a elio percorrono decine di chilometri in aria prima di cadere a terra». Insomma, per il primo cittadino «è una questione di responsabilità», tanto da dirsi convinto «che molti cittadini, che in perfetta buona fede hanno spesso fatto festa in modo semplice e corale con il lancio di palloncini in tante sagre, ricorrenze e celebrazioni, comprenderanno il senso di quest’iniziativa. L’intelligenza di tutti concorrerà a trovare nuove forme di festeggiamento alternative a questa». Una scelta che è stata fatta, dicono in Comune, «richiamando non solo le leggi europee e costituzionali in tema di tutela ambientale, ma anche il patto di collaborazione siglato con l’associazione Plastic Free nell’ottica di ridurre il più possibile l’impiego di materiali plastici non indispensabili».