TERNI Il Covid-19 entra anche al “Pentagono”, la sede del Comune in Corso del Popolo. Due dipendenti dell’ufficio anagrafe sono risultati positivi al tampone. Palazzo Spada è stato così costretto a rivedere l’organizzazione del servizio anagrafe. Difficoltà ulteriori si sono aggiunte con l’isolamento di altri dipendenti comunali, evidentemente entrati in contatto con i due colleghi risultati positivi. «Sono tredici i comunali messi in quarantena dopo le positività riscontrate», spiega l’assessore Orlando Masselli che ha la delega all’Anagrafe. «Siamo in una fase di emergenza ma continuiamo a garantire il servizio con l’ufficio di via del Mandorlo», prosegue l’assessore Masselli. La situazione più delicata riguarda in particolare il rilascio delle carte di identità. «Speriamo nel buon senso dei ternani che hanno dimostrato in più di un’occasione in questa difficile fase che stiamo vivendo», conclude l’assessore Masselli.

«Intanto, dal Comune hanno spiegato che «gli appuntamenti presi fino al 9 novembre compreso, per il rinnovo delle carte di identità, saranno evasi dall’ufficio territoriale Nord di via del Mandorlo, 15». Sempre il Comune di Terni spiega che «per le effettive urgenze, relative agli atti notori nonché alle autentiche di firme e foto, è possibile rivolgersi allo stesso ufficio territoriale Nord (telefono 0744.306004). Si ricorda che è possibile presentare l’autocertificazione, in sostituzione dei certificati e atti notori, come previsto recentemente dall’articolo 30 bis della legge 120 del 2020 (Deecreto semplificazioni). La normativa prevede che tutti gli uffici pubblici e privati devono accettare l’autocertificazione».

