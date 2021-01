Completato in anticipo l’intervento in via del Tribunale

TERNI A partire dalla serata di oggi saranno rimosse le transenne e revocata l'ordinanza che era stata emanata per consentire i lavori di ripavimentazione di via del Tribunale. L’intervento – rende noto l’assessorato ai lavori pubblici – è stato infatti portato a termine con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto. Sono stati così completati i lavori di recupero della pavimentazione pregiata e gli spazi vengono dunque riconsegnati in condizioni ottimali, ripristinando il decoro ad una via centralissima e garantendo la sicurezza nella circolazione.

