Comune di Foligno in lutto, a 55 anni s’è spenta Antonia Fratino dirigente dell’Urbanistica

Venerdì 20 Agosto 2021, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 11:08

FOLIGNO – Comune di Foligno in lutto. All’età di 55 anni è prematuramente scomparsa la dottoressa Antonia Fratino, dirigente dell’Urbanistica. “È una perdita incolmabile – commenta commosso l’assessore all’Urbanistica Marco Cesaro – sia dal punto di vista umano che professionale. Era una persona speciale e una professionista validissima con cui s’era creata una validissima collaborazione in particolare per le pratiche del 110”. La prematura scomparsa è avvenuta giovedì e ha sconvolto tutti, per primi i collaboratori che lavorano all’Urbanistica del Comune di foligno che venerdì mattina erano in lacrime.