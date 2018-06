Alle 19 affluenza al 43 per cento

PERUGIA - Alle 19 il dato dell'affluenza negli otto Comuni umbri al voto è arrivata 43,35 per cento. A Terni, sono andati alle urne il 41,83 per cento. Invece a Spoleto ha votato il 42,1 e a Umbertide il 53,61 per cento. Record regionale a Monte Santa Maria Tiberina: 55,5 per cento.



Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39



