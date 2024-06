Sabato 1 Giugno 2024, 06:21 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Il conto alla rovescia dice che ormai per le elezioni comunali ed europee dell’8 e 9 giugno siamo neanche in dirittura d’arrivo, ma direttamente al volatone finale. Nuovi manifesti lunghi, soliti faccioni, vele, cene, incontri volantini e santini. Ma quanto costa la campagna elettorale?

Nel capoluogo di regione il conto fatto sui preventivi presentati in Comune dalle diciannove liste(e pubblicati sull’albo pretorio on line di palazzo dei Priori) tocca quota centomila euro. Soldi che se ne stanno andando in affitti di sale, vele con la propaganda delle coalizioni, volantini. Ma anche in cancelleria, spese per la benzina e pubblicità elettorale, campagne social in testa.

In testa alla classifica dei preventivi di spesa c’è la lista Perugia Merita che ha come candidato sindaco Massimo Monni: 15.030 euro di spese preventivate. Al secondo posto la lista Fare Perugia con Romizi-Forza Italia con un preventivo di 11.300 euro. A un’incollatura c’è il Pd con 11mila euro e poi il M5S con 10.600 euro. In coda la lista dell’Udc che dichiara soltanto 300 euro.

E gli altri? Nel centrodestra e civici che appoggiano la sindacatura di Margherita Scoccia la Lega annuncia spese per 2000 euro, Perugia Civica per 5mila, Fratelli d’Italia per 4.450, Futuro Giovani 500 euro, Progetto Perugia 1.900, Perugia Amica 1800.

Nel centrosinistra e civici che propongono la candidatura a sindaco di Vittoria Ferdinandi Orchestra per la Vittoria ha un budget di 8.500 euro, Perugia per la Sanità Pubblica 6.500, Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato di spendere 7.500 euro, Pensa Perugia 4mila, Anima Perugia 7.100. Le liste in appoggio a Davide Baiocco, Forza Perugia e Alternativa Riformista Italexit spenderanno mille euro a testa, la lista che sostiene la sindacatura di Leonardo Caponi, Perugia contro la Guerra e neoliberismo, Pci ne spenderà 650.

Nel complesso la coalizione che appoggia Margherita Scoccia (otto liste) ha presentato preventivi che arrivano a 27 mila euro, quella per Vittoria Ferdinandi (sette liste) preventivi per 55mila, l’unica lista pro Monni va sopra i 15 mila, Baiocco si ferma duemila e la lista pro Caponi a 650. Ecco che il totale supera i centomila euro.

C’è chi mette 250 euro per la propaganda sui socil, chi 900 euro di affissioni o 400 di carburante. E c’è chi ha anche contabilizzato la cancelleria. Le spese per il carburante e i manifesti sono quelle che pesano di più.

La legge prevede l’obbligo non solo della pubblicazione del preventivo 8isnime al programma elettorale), ma anche il rendiconto finale anche candidato per candidato. La spesa massima che può sostenere un candidato sindaco è di 255mila euro, un candidato consigliere più di 19mila. Per le liste, che siano partiti o liste civiche, il tetto massimo di spesa è di un euro per ogni elettorale, quindi a Perugia circa 130mila euro.

Intanto c’è un candidato alle comunali perugine che finisce nella cosiddetta lista degli impresentabili. Si tratta di Massimo Gallo segnalato dopo della commissione parlamentare antimafia. Gallo è in lista con Alternativa Riformista Italexit. Per Gallo il Gip di Roma ha emesso il decreto che dispone il giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta. La segnalazione avviene per la violazione del Codice di autoregolamentazione, il decalogo approvato dalla commissione antimafia per tutte le competizioni elettorali e ha carattere esclusivamente etico, senza effetti sulla partecipazione alla tornata elettorale per le Comunali del’8 e 9 giugno.