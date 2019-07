Completato il restauro della facciata della chiesa di Santa Maria de Incertis a San Gemini, grazie all'Associazione per la Valorizzazione del Patrimonio Storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GEMINI “Siamo una piccola associazione ma abbiamo realizzato molti progetti in ventisei anni di attività e cerchiamo di aggiungere ancora nuovi interventi a favore del patrimonio culturale cittadino, che è parte integrante di quello artistico dell’Italia”. Leda Cardillo Violati, presidente dell’associazione sangeminese per il recupero del patrimonio artistico del territorio, si presenta così. E regala un altro pezzettino di storia recuperata alla collettività. Venerdì 12 alle ore 18 in piazza del Palazzo Vecchio la cerimonia di presentazione del lungo restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria de Incertis. Un’operazione culturale avvenuta in più fasi negli ultimi sei anni grazie alla collaborazione del corso di restauro delle superfici lapidee del programma “San Gemini Pre-servation Studies” che ha messo in campo una squadra di sessanta studenti provenienti da tuto il mondo e da diverse università, che ogni estate popola il comune dell’Umbria del sud. La partecipazione dell’”International Institute for Restoration and Preservation Studies” di New York, nell’ambito dei cantieri didattici del programma “San Gemini Preservation Studies” ha fatto sì che con poco più di sessanta mila euro si restaurasse un monumento importante del centro cittadino. La facciata, così come viene consegnata oggi con tanto di scheda tecnica, è il risultato di un lavoro iniziato nel 2014 ed eseguito a più riprese.Si tratta del quindicesimo intervento portato a compimento sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Dal portale della chiesa di San Francesco, alla fontana monumentale, agli affreschi (Madonna in trono con bambino) fino al recupero della facciata del Duomo, l’associazione intende proseguire l’opera di valorizzazione del ricco patrimonio storico sangeminese