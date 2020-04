© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento anni, alle spalle una vita di moglie, madre e imprenditrice: Regina Leonardì potrà dire di aver superato anche la prima pandemia degli anni 00.Tra brindisi reali, al balcone di casa con figlie e nipoti, e auguri virtuali, via social, Regina ha potuto festeggiare in questa maniera particolare.Ovviamente tutto il paese, Castel dell'Aquila, frazione di Montecastrilli, ha contribuito a fare festa a Regione. Sono arrivati gli auguri a distanza, ma sempre graditi e sinceri, del sindaco, Fabio Angelucci e del parroco, don Piero. «La sua è stata una vita piena e all'avanguardia, perchè negli anni '50 è andata controcorrente aprendo un'attività imprenditoriale, nell'ambito della panificazione, insieme al marito, che ha portato avanti fino alla pensione. Fu l'allora parroco don Vincenzo a sostenerla e invitarla a farlo, una scelta che si è rivelata vincente per lei e la sua famiglia», ha spiegato la vicesindaca Benedetta Baiocco.