Il commissario Legnini: «Presto nuova ordinanza per ricostruzione privata»

NORCIA - “Accelerare i pagamenti e avere regole certe e chiare, così come i tempi, per la ricostruzione privata”. A ripartire da questa necessità, quando l’emergenza coronavirus si intreccia necessariamente con quella della ricostruzione, sempre più ingessata, è stato il commissario straordinario alla ricostruzione GiovanniLegnini, che due giorni fa ha incontrato in video conferenza molti sindaci e Uncem (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani). Presenti per il cratere umbro la presidente regionale di Uncem Agnese Benedetti, sindaco di Vallo di Nera, e i sindaci di Norcia e Monteleone di Spoleto, Nicola Alemanno e Marisa Angelini. “Legnini – è stato riferito - ha inquadrato il lavoro fatto nell’ultimo mese, dopo la sua nomina, per aumentare i pagamenti a imprese, lavoratori e professionisti. Ha anticipato una nuova, prossima, ordinanza che consentirà una forte responsabilizzazione di tecnici e proprietari privati per la ricostruzione, con un controllo degli Uffici speciali e dei Comuni rispetto alla tempestività della spesa. Legnini ha tratteggiato anche i collegamenti tra la ricostruzione che il Paese sta attuando nell’area del cratere e quella che dovrà avviare nella fase 2 del post-emergenza sanitaria”. Il commissario, che è stato anche sindaco e deputato, ha quindi posto l’accento “sulla necessità di accelerare i pagamenti e di avere regole certe e chiare, con certezza sui tempi, per la ricostruzione privata” e auspicato “una necessaria e urgente revisione e semplificazione nazionale delle norme sui lavori pubblici, che bloccano e ingessano ogni processo”.