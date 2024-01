Sabato 27 Gennaio 2024, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 12:35

IL LUTTO

È morto dopo una breve malattia Elia Sergnese, 91 anni, uno dei commercianti che ha fatto la storia della città insieme a Luciana, la moglie scomparsa nel 2015, ed il figlio Enrico con il quale teneva le redini della catena di negozi che ha in città.Una storia che parte da lontano quella di Elia, un paesino in provincia di Isernia, in Molise: Sant'Elena Sannita.A Terni arriva quando aveva 23 anni, città che in quegli anni sotto il profilo economico, industriale e commerciale è all'avanguardia.Nella bottega di via Garibaldi, è il 1965, inizia con il vendere brillantine, lacche saponi sciolti, poi passa a qualche colonia, ed infine ai profumi solo nel 1989 pensa ad un secondo punto vendita.Sono anni in cui c'è l'avvento dei grandi gruppi, delle grandi catene internazionali e allora per controbattere questa situazione i Sergnese sono i primi a Terni a parlare di sconti, di promozioni decidono di aprire altri negozi, nei punti chiave del territorio, e questo con il chiaro obiettivo di coprire l'intera città e Sergnese si trasforma in una vera e propria azienda. I funerali si svolgeranno domenica pomeriggio alle 14,30 alla chiesa di San Pietro