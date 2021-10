Commerciante ucciso dalla droga arrestato il pusher tunisino

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:38

STRONCONE Lo ha trovato la moglie senza vita nel suo letto venerdì mattina, quando sono arrivati gli operatori sanitari per il commerciante di 55 anni non c'era nulla da fare. Gli operatori hanno notato la presenza di sostanze stupefacenti e per questo hanno subito avvisato i carabinieri. Nelle ore successive in seguito alle indagini, i carabinieri hanno fermato un tunisino di 24 anni accusato di aver ceduto dosi di eroina e cocaina all'uomo. Secondo quanto emerso il commerciante, non conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti, con due suoi amici venerdì pomeriggio si era recato in via Narni per acquistare la droga. Poi, il malore. Si era ripreso, ma durante la notte il decesso mentre stava probabilmente dormendo.