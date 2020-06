Comitati e associazioni: 1400 firme per la petizione “Rifiuti zero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero e a una ventina tra comitati e associazioni del territorio, hanno lanciato una petizione a sostegno del documento, inviato alla Regione e all’Auri, contenente principi elinee guida per una corretta ridefinizione degli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.L’obiettivo è avviare in Umbria una strategia “verso rifiuti zero” che porti ad una drastica riduzione delrifiuto urbano residuo con conseguente notevole diminuzione dello smaltimento dei rifiuti, delle tariffe e la creazionedi nuovi posti di lavoro. Il nuovo piano d’ambito regionale sarà cosi, in linea con la strategia europea dell’economia circolare, mettendo al centro la tutela dell’ambiente, della salute e l’equità.Tra i 17 punti programmatici figura la proposta per la realizzazione di un’impiantistica a freddo con recupero dimateria. Si tratta di un impianto di trattamento del rifiuto urbano residuo che riesce a recuperare i materiali riciclabili presenti nell’indifferenziato (si parla di quantitativi importanti, stimati in una percentuale che va dal 35% al 50% del totale del rifiuto trattato).A circa dieci giorni dalla pubblicazione della petizione sono state raccolte oltre 1400 firme dei cittadini dell’Umbria.«Si tratta di un ottimo risultato - spiegano dal comitato - che dimostra come nella cittadinanza aumenti di giorno in giorno la consapevolezza che ogni nostro gesto ha delle ripercussioni su tutto ciò che ci circondae come anche il singolo comportamento possa fare la differenza».