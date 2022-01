Elezioni del presidente della Repubblica, c'è un voto pure per Bandecchi

Come presidente della Repubblica? Stefano Bandecchi, il presidente della Ternana. Qualcuno, tra i tifosi della squadra rossoverde umbra, lo andava dicendo e ipotizzando da giorni, più che altro per scherzo e come pura provocazione. Invece, è successo per davvero. Qualcuno, nell'emiciclo di Montecitorio dove è riunito il Parlamento in seduta comune, deve aver ascoltato i sostenitori di Terni, al punto di farli persino contenti. E così, Bandecchi ha avuto davvero un voto al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. A Terni, la cosa si è diffusa e c'è già un tam tam sul web, mentre lo stesso Bandecchi, imprenditore livornese, fondatore dell'università telematica Niccolò Cusano e proprietario della Ternana calcio dal 2017 (presidente del club dal 2019), lo conferma personalmente nella trasmissione di Cusano Tv Italia che egli stesso conduce il lunedì sera. Chi lo avrà votato? Gli indizi porterebbero al parlamentare ternano Raffaele Nevi, ma anche a Fabio Paparelli, altro ternano, pure lui tra i "grandi elettori" chiamati ad esprimersi per scegliere il nuovo capo dello Stato. Ma il voto, come si sa, è segreto. E si va solamente per ipotesi, legate solo alla provenienza dei due votanti e senza altri riscontri. Intanto, però, sempre al primo scrutinio, Stefano Bandecchi non è stato l'unico e nè il migliore dei dirigenti del calcio italiano votati dagli aventi diritto. Meglio di lui, con 4 voti raccolti, ha fatto Caludio Lotito, presidente della Lazio ed ex patron della Salernitana.

