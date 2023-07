Perugia, 30enne accoltellato a Fontivegge. Caccia all'aggressore

PERUGIA - «Gli ho chiesto qualcosa da mangiare e lui mi ha dato una coltellata». È successo nella tarda mattinata di domenica a Fontivegge, zona Broletto, nelle vicinanze della fermata del minimetrò.

La vittima dell'aggressione, con alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi (come si vede nella foto, due auto del 118 e una pattuglia dei carabinieri) è un trentenne nigeriano che vive non molto distante dal luogo dell'accaduto.

Secondo quanto riferito ai soccorritori, avrebbe chiesto da mangiare a un amico che per tutta risposta ha estratto un coltello e lo ha colpito a una clavicola. Mentre il giovane veniva portato in ospedale, immediate sono partite le ricerche dell'aggressore da parte dei carabinieri.