TERNI - Il colpo era stato preparato la scorsa notte. Quando i banditi avevano tagliato il vetro posteriore della banca nell'area dove i dipendenti "caricano" la cassa bancomat del denaro.

I malviventi, a volto coperto e armati con un taglierino, hanno fatto irruzione nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Lungonera Savoia alle 14. Un colpo messo a segno da professionisti, entrati in azione mentre alcuni impiegati erano intenti a sistemare il denaro nello sportello automatico.

Dopo aver chiuso i dipendenti nel bagno hanno arraffato il denaro, oltre 130 mila euro, e poi sono spariti nel nulla.

Sul posto la squadra volante e la mobile che, insieme alla scientifica, sono impegnati nelle indagini per tentare di dare un volto ai banditi. Dopo la rapina sono stati istituiti diversi posti di blocco.



Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA