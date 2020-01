Clamoroso Grifo: Serse Cosmi torna sulla panchina del Perugia

PERUGIA - Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Perugia. L'accordo è stato trovato nella serata di venerdì. A breve l'ufficializzazione da parte della società. Il presidente Santopadre spiazza tutti e sceglie un'icona della storia del Grifo. Il tecnico di Ponte San Giovanni torna così nel suo "Curi" dopo 15 anni: aveva guidato il Perugia dal 2000 al 2004.

L'annuncio seguirà di poco l'altra ufficializzazione, ormai scontata da giorni: il fatto che Massimo Oddo non sia più l'allenatore del Perugia. La decisione di esonerare il tecnico pescarese è arrivata dopo la sconfitta in casa con il Venezia (0-1). Niente da fare per Stefano Colantuno, incontrato venerdì mattina da Santopadre, e neanche per Moreno Longo, un altro profilo che la società aveva sondato in questi giorni.