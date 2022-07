Giovedì 28 Luglio 2022, 12:58

Colpaccio in casa della neonata Terni Football Club. La compagine che ha ereditato l'esperienza del Terni Est Soccer School e che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione con Roberto Borrello in panchina ha ingaggiato il forte terzino di fascia Francesco Flavioni. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, fino ad arrivare ad essere aggregato in prima squadra con Benny Carbone allenatore, Flavioni oggi ha 25 anni e rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria. In carriera infatti ha vinto il campionato di Serie D con la Sambenedettese (15/16), il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti Abruzzo con il Real Giulianova (17/18), la Coppa Italia eccellenza Sardegna con la Nuorese (18/19), il campionato di Eccellenza con l’Orvietana (2021/2022) con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie D. «Un acquisto molto importante per la nostra squadra, un giocatore giovane classe 1997 ma che ha già vinto 5 campionati tra Eccellenza e Serie D» commenta il direttore sportivo Romeo Papini, fresco di doppia abilitazione al centro tecnico di Coverciano prima come direttore sportivo e poi come responsabile del settore giovanile. Nella nuova avventura con il Terni Football Club, Flavioni ritrova una folta rappresentanza di ex Ternana. Oltre al ds Papini e il tecnico della prima squadra Borrello, ci sono il direttore tecnico Fabrizio Fabris, il responsabile tecnico Romano Tozzi Borsoi, il mister dell'U17 A1 Alessandro Cavalli, Michele Virgilio tecnico dell'U15 provinciale, Salif Dianda e Pasquale Cunzi tecnici della Scuola Calcio. «Cercheremo di allestire una squadra di prim'ordine per raggiungere l'obiettivo sfumato lo scorso anno ai rigori» è l'obiettivo dichiarato dalla società per bocca del ds Papini. Un mercato super quello condotto fin qui dalla Terni Football Club, iniziato con gli ingaggi eccellente del portiere Pasquale Cunzi e del centrocampista Andrea Baganto, entrambe provenienti dalla Narnese. Cunzi (nato a Pompei il 28 ottobre del 1986) è arrivato da svincolato dopo sei anni alla Narnese dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Ternana (10 presenze tra i professionisti con la prima squadra rossoverde) e una lunga esperienza in Serie D e nelle serie minori. Bagnato, anche lui cresciuto nel settore giovanile della Ternana (dove vanta una presenza in Serie B) ha all’attivo 236 gettoni tra Serie C e Serie D. Poi la società ex Terni Est ha ingaggiato il difensore centrale Luca Cianchetta (classe 1998), ex Olympia Thyrus; la punta Gerard Lora Almonte (2001), ex Campitello ed in passato nei settori giovanili di Ternana e Viterbese; il centrocampista Luca Lamberti (2003) nella scorsa stagione in forza alla Ternana Primavera e Lorenzo Blasi, difensore, classe 2003. Un mix di giocatori esperti e di giovani. Nella finale playoff dello scorso campionato persa ai rigori, il Terni Est aveva concluso la partita con in campo ben cinque 2001, due 2002, due 2004 e anche un 2005.