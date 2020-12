L'autunno al Sagrantino come opera d'arte: le foto che hanno vinto il contest su Instagram

MONTEFALCO - Sono @awsmontors, @chrisma1105 e @sonobarbarella, i nomi degli account Instagram che corrispondono agli autori delle foto vincitrici del contest fotografico “Colori d’autunno. Il foliage della vite del Sagrantino”. Tra le quasi 200 foto in concorso sono infatti quelle che hanno ricevuto più like su Instagram, su cui si è disputato il challenge proposto anche quest’anno dall’associazione Strada del Sagrantino.

L’iniziativa è stata riproposta con l’obiettivo di raggiungere il turista attraverso i social puntando sulla bellezza di un territorio che comprende le zone di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi, meno frequentato nei periodi di bassa stagione, ma invece molto suggestivo. I colori dell’autunno e le caratteristiche dei vigneti del pregiato vitigno autoctono di Sagrantino, infatti, disegnano paesaggi e scorci di grande fascino, immortalati dagli scatti dei tanti partecipanti al concorso. I tre vincitori riceveranno in premio una selezione dei vini del territorio della DOC Montefalco e DOCG Montefalco Sagrantino. Le foto dei partecipanti, che complessivamente hanno raggiunto oltre 23000 like, sono state realizzate sia con macchina fotografica digitale che con smartphone, e pubblicate nei profili Instagram con gli hashtag #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino. «L’iniziativa – ha commentato Serena Marinelli, presidente dell’associazione Strada del Sagrantino – è ormai diventata un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di fotografia che attraverso i loro scatti danno la possibilità di conoscere e ammirare un paesaggio unico anche durante le stagioni non convenzionalmente vocate al turismo. In particolar modo quest’anno, nel periodo delicato che stiamo tutti vivendo, ci teniamo a ringraziare uno ad uno i quasi 200 partecipanti, che con i loro scatti hanno colorato Instagram con la poesia dei colori autunnali dei filari di Sagrantino regalandoci, in questo 2020 difficile, attimi di pura meraviglia e l’autenticità della natura».

