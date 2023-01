Collescipoli, un borgo che rinasce grazie ai libri

Collescipoli- Dopo il successo della prima edizione, prende il via un nuovo anno all’insegna di

libri, presentazioni, musica e dibattiti.

Grazie all’impegno di Marco Venanzi e Stefano Vitaloni, ma anche delle tante persone ed

associazioni coinvolte, “CollescipoLibri” - questo è il nome della rassegna - ci restituisce

l’immagine di un luogo che, soprattutto dopo i lunghi anni della pandemia, vuole rinascere e che

alla retorica dell’abbandono, pescando nella memoria, sostituisce un irriducibile elemento di

identità.

Un’esperienza positiva che sarebbe stato sbagliato chiudere entro una dimensione angustamente



geografica e che, invece, vuole allargare i propri orizzonti e cerca di superare anche i confini delborgo ed esportare il piacere della lettura, della scoperta, all’interno di altri luoghi fino a cercarecollaborazioni in città, con la rete dei centri sociali Ancescao, ma anche nella Sabina per gli evidentielementi di congiunzione.Il primo appuntamento d CollescipoLibri, alle 16 e 30, al Centro SocialePolymer di via Narni, con la presentazione della raccolta di poesie di Ercole Mattioli “Tempo delmio tempo”, edizioni Thyrus.Con l’autore interviene Erica Candelori, modera l’incontro Noemy Papa.