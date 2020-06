Assessore alla Sanità, Luca Coletto, i fondi del Mes sono un'opportunità da non perdere per realizzare il nuovo ospedale di Terni, come sostiene il presidente dell'Ordine dei Medici, Pino Donzelli?

«Occorre capire bene prima di cosa parliamo. L'obbligo delle restituzioni di queste risorse non è ancora stato chiarito. Che tipo di impegno si profila per le Regioni, che è bene ricordare essere le uniche ad avere l'obbligo dell'equilibrio di bilancio per legge».

Qual è il rischio che ci può essere nell'utilizzo di questi finanziamenti europei?

«Non possiamo firmare cambiali in bianco che rischiano di stravolgere la programmazione sanitaria dell'Umbria».

Eppure queste risorse sono un'opportunità per l'edilizia sanitaria, non crede?

«Se non comportano nessun sovraccarico per la Regione sì. Devono chiarire che tipo di impegno si profila per le Regioni e quale per il livello nazionale. Insomma, a chi compete l'obbligo della restituzione, qualora ci sia, o parliamo di risorse a fondo perduto».

E il chiarimento da chi dovrebbe arrivare?

«Da chi tratta con l'Europa non certo dalle Regioni».

Dunque niente nuovo ospedale per Terni?

«A prescindere dai fondi del Mes, non ho dubbi che un nuovo ospedale a Terni vada fatto. Il tema va affrontato nella maniera chiara. Una discussione finalizzata a dare a Terni un nuovo ospedale».

E l'ospedale Narni-Amelia che fine farà a questo punto?

«È in fase di valutazione. Per oltre 20 anni ci sono stati soli rinvii. Su questa struttura si è fatto solo tanto rumore e abbiamo ereditato una montagna di matasse da sbrogliare».

Anche la Città della Salute, più volte sbandierata, è sparita dagli argomenti?

«Non c'è bisogno di nuovi contenitori, l'integrazione tra l'Azienda ospedaliera e la Usl 2 deve essere naturale e sostenuta dalla programmazione. L'obiettivo comune è quello di rendere il più rapido possibile il turnover delle alte specialità. Dobbiamo fare una buona sanità e far quadrare i conti».

Perché che problemi ci sono?

«La mobilità passiva verso le altre regioni che da quattro milioni di quest'anno rischia di aumentare. Terni può essere strategica per fare mobilità attiva in Umbria. Perciò l'integrazione è necessaria. Il ruolo della Usl deve essere anche quello di seguire il paziente una volta dimesso nella fase della riabilitazione Non servono nuove sovrastrutture, ma alleggerire essere elastici i cittadini vogliono i servizi efficienti non stanno dietro a queste storie qui».

Ma come facilitare il turnover dell'alta specializzazione, dunque?

«Il nuovo ospedale di Narni-Amelia in questo senso può essere sovrapponibile alla Città della salute, ma anche soluzioni come le Case della Salute possono risultare efficaci e all'interno si possono attivare anche gli ospedali di comunità. Non ci sono soluzioni uniche, ma di certo devono essere integrate in un sistema dialogante ed elastico. Il covid ne ha dimostrato l'importanza».

Ultimo aggiornamento: 10:28

