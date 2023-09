Venerdì 8 Settembre 2023, 08:49

TERNI Qualcuno la chiama visita di cortesia altri sopralluogo, comunque sia, Luca Coletto assessore regionale alla Sanità ha voluto nuovamente recarsi all'ospedale di Terni per rendersi conto di come vanno le cose, incontrando i responsabili dei dipartimenti e il direttore generale Andrea Casciari .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Di certo posso dire che la struttura ospedaliera verrà realizzata, su questo non c'è nessun dubbio. Sull'ubicazione non siamo i soli a decidere, per esempio c'è il Comune che deve interessarsi dell'urbanistica».«Nel modo più assoluto. Un anno fa abbiamo tolto circa 4 milioni di euro all'ospedale perugino per stornarli verso il "Santa Maria". Come assessorato non parteggiamo per l'uno o l'altro, sono entrambi importanti. Per dirla con una parola siamo neutri, pur tenendo conto delle diverse esigenze delle due strutture».«Non nascondo che si tratta di un problema che stiamo cercando di risolvere sia nel capoluogo di regione che a Terni. Presto indiremo dei concorsi sia nella Conca che a Perugia».«Faremo il possibile per cercarli di mantenere. Ci sono, però, delle leggi nazionali che vanno rispettate, altrimenti si incorre di finire sotto la lente della Corte dei Conti»«Vale lo stesso discorso dei reparti doppioni. Anche in questo caso ci sono delle tabelle nazionali da rispettare rigorosamente. Non ci tireremo indietro sulle nuove assunzioni».«In salute. Gli indici importanti sono tutti con il segno più. Il "Santa Maria" ha recuperato la mobilità attiva e anche i numeri dicono che sono sempre di più le persone che arrivano da fuori, questo vuol dire che l'ospedale è molto gettonato».«Il cosiddetto filtro sul territorio che dovrebbe limitare l'accesso all'emergenza- urgenza funziona ma non è sufficiente. Ricordo che le liste d'attesa che ci sono non è un problema solo di Terni, come qualcuno vuol far credere, ma uguale in tutti gli ospedali siano essi piccoli o grandi».«Per quello che mi riguarda buoni. Ognuno svolge il proprio ruolo. Sono un pacifista mai fuori dalle righe».«No, ai detrattori dico soltanto che per me e la Tesei l'ospedale di Terni e quello di Perugia sono sullo stesso piano. Semmai è il contrario: anni addietro la bilancia pendeva quasi esclusivamente su Perugia».«Queste figure sanitarie non mancano soltanto da noi ma anche in altri ospedali italiani».