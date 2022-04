Coinvolto in incidente sulla A1, la Polstrada di Orvieto arresta pregiudicato ricercato dalla Antimafia di Salerno

Un incidente avvenuto nella mattina di mercoledì 6 aprile, sul tratto orvietano della Autostrada del Sole, ha mandato in carcere un cinquantenne di origini campane, pluripregiudicato, sul cui capo pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno per reati legati all’usura e all’estorsione, alla violenza privata aggravata dall’esercizio abusivo di attività finanziarie.

Tutto è nato da un incidente avvenuto poco prima del casello di Orvieto, nel quale il conducente di un furgone e gli occupanti di un’autovettura sono rimasti coinvolti. Giunta sul posto una pattuglia della Polizia di Stato per coordinare i soccorsi e procedere agli accertamenti delle responsabilità del sinistro, agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Orvieto, non è sfuggito l’atteggiamento particolarmente schivo e nervoso del passeggero dell’autovettura, rimasto illeso, un comportamento che i poliziotti hanno ritenuto ingiustificato considerata la modesta entità dell’incidente in cui si è registrato solo un ferito lieve.

Gli agenti hanno così svolto ulteriori accertamenti appurando il perché del nervosismo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Orvieto e tradotto presso il carcere di Terni a disposizione della Dda di Salerno.