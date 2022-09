Code ai seggi e affluenza come nel 2018

PERUGIA - Qualche coda ai seggi e anche agli uffici elettorali, come a Monteluce a Perugia. Nella città di Perugia, disagi anche per alcune sedi di seggio spostate nei giorni scorsi: molti elettori hanno trovato il seggio chiuso e il cartello con l'indicazione del nuovo indirizzo. L'affluenza in Umbria è rimasta sul livello del 2018: a mezzogiorno aveva votato il 20,09 per cento degli aventi diritto, appena mezzo punto di differenza rispetto alle precedenti elezioni politiche (20,56 per cento). Proteste a Corciano, di cui si è fatta portavoce la leghista Roberta Ricci (consigliere comunale a Perugia): «Per i positivi al Covid non è stato possibile esercitare il diritto di voto».