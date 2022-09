Affluenza in calo, ma i dati umbri sono più alti di quelli nazionali

PERUGIA - In Umbria affluenza al 69 per cento. Circa 9 punti sotto il dato nazionale, ma 5 punti percentuali al di sopra del dato nazionale. Qualche coda ai seggi e anche agli uffici elettorali, come a Monteluce a Perugia. Nella città di Perugia, disagi anche per alcune sedi di seggio spostate nei giorni scorsi: molti elettori hanno trovato il seggio chiuso e il cartello con l'indicazione del nuovo indirizzo.