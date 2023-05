Duecento grammi di cocaina negli slip, arrestati dalla polizia due ultras della Ternana

Terni Mercoledì il personale Squadra Mobile è stato impegnato anche nel quartiere di San Valentino, dove effettivamente (a riscontro da quanto segnalato dai residenti), verso le prime ore del pomeriggio è stato notato movimento sospetto da parte di un’autovettura che da via Brodolini entrava nel quartiere. L’auto, con a bordo due ragazzi, è stata fermata e da subito, alla richiesta dei documenti i due giovani hanno mostrato un eccessivo nervosismo. Dal controllo, è emerso che i due – di 29 e di 34 anni - appartenevano ad una frangia di ultras ternani, con precedenti in ambito sportivo, ma la cosa che è saltata subito agli occhi dei poliziotti è stata un’anomala protuberanza nelle parti basse del più giovane. A seguito della perquisizione, dagli slip del 29enne è saltato fuori un sacchetto con 220 grammi di cocaina; dagli accertamenti è anche emerso che il 34enne, che era alla guida dell’auto, abitava proprio nei pressi e in casa gli sono stati trovati 15 grammi di cocaina, suddivisa in quattro dosi, 1,5 gr di hashish, altri 5 gr di cocaina e un bilancino di precisione.

Sono stati arrestati entrambi e nella direttissima di giovedì, il Giudice ha stabilito l’obbligo di dimora e l’obbligo di firma per tutti e due, fino alla data del procedimento, rinviato a fine giugno.