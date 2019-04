Cocaina nascosta nel calzino, preso spacciatore

Ultimo aggiornamento: 17:15

VALFABBRICA - I carabinieri di Valfabbrica hanno arrestato un extracomunitario con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione è scattata dopo un lungo appostamento e l'uomo è stato è stato bloccato mentre cedeva cocaina a un cliente che ha pagato la dose 120 euro. Nella perquisizione della casa nella sua disponibilità, lo spacciatore ha lanciato uan scsrpa dal terrazzo. I carabinieri hano trovato nella scarpa un calzino con dentro un sasso di cocaina purissima ancora da tagliare e tre bustine termosaldate da un grammo l’una. Nello stesso nascondiglio l’uomo teneva anche numerose pasticche di tranquillanti utilizzate come materiale da taglio della sostanza. I militari infine hanno trovato, in un pensile della sala da pranzo, il bilancino utilizzato per suddividere le dosi ed hanno chiuso il cerchio.La droga sequestrata aveva un peso di circa mezzo etto e, vista la purezza, poteva fruttare allo spacciatore anche 7000 euro.