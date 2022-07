Cocaina per Perugia e dintorni, cinque ordinanze di custodia in carcere. Scovata banda di albanesi

PERUGIA I carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Perugia hanno chiuso un'operazione antidroga che ha messo le mani su un'organizzaaione gestita da un capo albanese che spacciava cocaina non solo in città insieme ad altri 4 connazionali. Cinque le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip su richiesta del magistrato della Dda. Tre persone sono latitanti. Il capo della banda gestiva il traffico anche stando fuori Perugia per lunghi periodi. La banda aveva a disposizione diverse auto e abitazioni e poteva utilizzare spacciatori che arrivanano dall'Albania e poi tornavano in patria una volta finito il lavoro.